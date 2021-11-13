Далич назвал сборную Хорватии по футболу фаворитом в матче с россиянами

СПЛИТ /Хорватия/, 13 ноября. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу будет фаворитом в заключительном матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 против команды России. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Футболист Модрич заявил, что сборная Хорватии будет играть против россиян только на победу

Матч 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира между командами Хорватии и России пройдет 14 ноября в Сплите. Встреча начнется в 17:00 мск.

"Мы очень хорошо знаем эту команду, мы уважаем ее, - сказал Далич. - Сборная России - качественная команда, потому что одержала пять побед (команда под руководством главного тренера Валерия Карпина после ничьей с хорватами в Москве выиграла пять матчей отбора на чемпионат мира кряду - прим. ТАСС), но мы будем играть дома. Валерий Карпин хорошо работает, но мы играем здесь, у себя, мы является фаворитом встречи с россиянами".

"У нас нет никаких травм. Все здоровы и хороши. [Никола] Влашич в хорошей форме, полностью готов, один из наших лидеров завтра", - добавил главный тренер хорватской команды.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство напрямую необходимо в игре с хорватами не проиграть.