Футболист Модрич заявил, что сборная Хорватии будет играть против россиян только на победу

СПЛИТ /Хорватия/, 13 ноября. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу в заключительном матче группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против команды России будет играть только на победу. Об этом на пресс-конференции рассказал полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.

Матч десятого тура отборочного турнира на чемпионат мира между командами Хорватии и России пройдет 14 ноября в Сплите на стадионе "Полюд". Встреча начнется в 17:00 мск.

Полузащитник утвердительно ответил на вопрос о том, держит ли он в голове, что предыдущие официальные встречи команд России и Хорватии в основное время заканчивались только вничью. "Правильно, играл несколько раз [со сборной России], счет был таким, - сказал Модрич. - Мы знаем, что нам нужно только победить. Мы будем играть только на победу, потому что только благодаря ей мы попадем на чемпионат мира".

Также футболист поделился своими мыслями о том, как будет складываться игра между сборными. "Да, готовы [к тому, что команда России закроется на своей половине поля]. Мы завтра увидим, как они будут играть. Конечно, мы знаем, что будем играть плотно и агрессивно. Если они закроются в обороне, попытаемся вскрывать", - добавил он.

1 сентября сборные России и Хорватии сыграли вничью (0:0) в Москве на стадионе "Лужники" в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Также команды играли между собой вничью в отборе на чемпионат Европы 2008 года (обе игры завершились со счетом 0:0) и в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года (2:2, победа хорватов в серии пенальти - 4:3).

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство без стыков необходимо в игре с хорватами не проиграть.