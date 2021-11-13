Тренер сборной Хорватии Далич считает, что Карпин привнес агрессию в игру россиян

СПЛИТ /Хорватия/, 13 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу под руководством главного тренера Валерия Карпина стала играть более агрессивно, чем при предыдущем тренере Станиславе Черчесове. Такое мнение на пресс-конференции перед заключительным матчем группового этапа отборочного турнира чемпионата мира - 2022 высказал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира между командами Хорватии и России пройдет 14 ноября на стадионе "Полюд". Встреча начнется в 17:00 мск.

"Да, мы играли на чемпионате мира, это был совсем другой матч, - сказал Далич, отвечая на вопрос о том, кажется ли ему, что при новом главном тренере россияне стали играть смелее. - Карпин как игрок был агрессивным, понятно, что это он внес в российскую сборную. Как и в хорватской сборной, [в российской команде] много молодых игроков, но это новая ситуация".

"Мне кажется, что сборная России не будет играть на ничью, потому что Карпин ставит атакующий футбол. Российская сборная будет играть настолько хорошо, насколько мы им позволим", - отметил главный тренер сборной Хорватии.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство без стыков необходимо в игре с хорватами не проиграть.