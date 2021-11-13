Бывший чемпион UFC Холлоуэй пожелал Магомедшарипову скорее возобновить карьеру

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй пожелал скорейшего возвращения российскому бойцу Забиту Магомедшарипову. Об этом Холлоуэй рассказал ТАСС.
Магомедшарипов не выступает более двух лет. У него были проблемы со здоровьем, не позволявшие ему проводить поединки. Также он перенес операцию.
"Я давно не слышал новостей про Забита. Надеюсь, у него все хорошо, в том числе со здоровьем. Он перенес операцию? Здорово, надеюсь, он вернется", - сказал Холлоуэй.
Магомедшарипову 30 лет, он провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету спортсмена 18 побед и 1 поражение.