Бывший чемпион UFC Холлоуэй пожелал Магомедшарипову скорее возобновить карьеру

Магомедшарипов не выступает более двух лет. У него были проблемы со здоровьем, не позволявшие ему проводить поединки. Также он перенес операцию.

"Я давно не слышал новостей про Забита. Надеюсь, у него все хорошо, в том числе со здоровьем. Он перенес операцию? Здорово, надеюсь, он вернется", - сказал Холлоуэй.

Магомедшарипову 30 лет, он провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету спортсмена 18 побед и 1 поражение.