Джикия: футболисты сборной России не думают о ничьей перед матчем с хорватами

СПЛИТ /Хорватия/, 13 ноября. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу не задумываются о возможной ничьей в заключительном матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира - 2022. Об этом на пресс-конференции заявил защитник сборной России Георгий Джикия.

Матч 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира между командами Хорватии и России пройдет 14 ноября в Сплите. Встреча начнется в 17:00 мск.

"Скажу честно, что о ничьей никто не думает, потому что это всего лишь факт, который устраивает. Но не имеет отношения к игре. Завтра будет игра, в которой нужно все сделать, что задумывали, потом будет результат", - сказал Джикия.

На вопрос о том, будет ли защитник капитаном сборной России в предстоящей игре, он отметил, что это вопрос не к нему. "Дождемся завтрашнего дня. Возможно, завтра буду капитаном. У меня есть такой опыт, поэтому почему нет", - добавил он.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство напрямую необходимо в игре с хорватами не проиграть.