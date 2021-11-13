Карпин высказался о ситуации, при которой сборную России в матче с хорватами устроит ничья

СПЛИТ /Хорватия/, 13 ноября. /ТАСС/. Ситуация, при которой сборной России по футболу в заключительном матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 против команды Хорватии была бы нужна только победа, была бы более проблематичной. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Матч 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира между командами Хорватии и России пройдет 14 ноября в Сплите. Встреча начнется в 17:00 мск.

"Мне было бы проблематичнее, если бы устраивала только победа, - сказал Карпин. - Это было бы большей проблемой, чем то, что нас устраивает и ничья. Давайте спросим у хорватов, хотели бы они поменяться с нами? Или хотел бы кто-то из вас поменяться?"

"В чем отличия в подготовке между первым матчем против сборной Хорватии и этим? Если с точки зрения подготовки, то подготовка сама по себе такая же. Мы представляем и знаем, как будет играть [соперник] - может, 4-3-3, может, ромбом, это выбор тренера", - отметил он.

Вместе с тем Карпин признал, что сейчас подготовка прошла легче. "Тогда мы познакомились за два дня [до матча]. Сейчас уже сборы провели вместе, знакомы, требования многие футболисты знают. С этой точки зрения намного легче", - добавил главный тренер сборной России.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство напрямую необходимо в игре с хорватами не проиграть.