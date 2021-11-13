Карпин не считает матч против сборной Хорватии по футболу самым важным в карьере

СПЛИТ /Хорватия/, 13 ноября. /ТАСС/. Заключительный матч группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против хорватов является самым важным для сборной России по футболу, но не для ее главного тренера. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Матч 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира между командами Хорватии и России пройдет 14 ноября в Сплите на стадионе "Полюд". Встреча начнется в 17:00 мск.

"Ощущения такие же, как и перед любым важным матчем. Никаких новых, думаю, не испытаю. Не скажу, что самый важный матч в карьере. Самым важным был "Ростов" - "Урал", когда мы боролись за стыки (Карпин возглавлял "Ростов" с 2017 по 2021 год - прим. ТАСС). Сейчас матч за выход, но потом еще есть стыки. Для сборной России понятно, что самый важный, для меня нет. У меня были еще другие игры", - сказал Карпин.

"Эта игра важна для всей России, но вопрос касался моей карьеры. Для России, конечно, это самый важный матч в году. Таких игр важных у меня было 20-30", - уточнил главный тренер сборной России.

Специалист не назвал стартовый состав россиян на игру против хорватов, а на вопрос о функциональном состоянии игроков ответил, что "все, кто прилетел, здоровы". "[Александр] Головин выходил, посмотрел и ушел. Что смотреть? Терехов - сильный ушиб колена, за два дня не успел бы восстановиться. Решили отправить в клуб", - добавил Карпин.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство без стыков необходимо в игре с хорватами не проиграть.