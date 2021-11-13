Боттас стал победителем спринтерской гонки Гран-при Бразилии "Формулы-1"

ТАСС, 13 ноября. Финн Валттери Боттас из команды "Мерседес" стал победителем спринтерской гонки Гран-при Бразилии - 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл". Третий результат показал испанец Карлос Сайнс из "Феррари". Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, стартовавший последним из-за нарушения регламента в квалификации, занял пятое место.

Россиянин Никита Мазепин, представляющий "Хаас", занял последнее, 20-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 19-м.

Спринт представляет из себя гонку на 100 км, по результатам которой определяется стартовая решетка главного заезда уик-энда. Первая тройка пилотов получила три, два и одно очко соответственно.

Ферстаппен упрочил свой отрыв в общем зачете от Хэмилтона. На счету нидерландца 314,5 очка, у британца - 293,5. Они являются единственными претендентами на победу в чемпионате. Хэмилтон из-за смены двигателя внутреннего сгорания потеряет пять позиций на стартовой решетке и начнет гонку с 10-й позиции.

Основная гонка пройдет в воскресенье, начало - 16:00 мск.