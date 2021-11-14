Около 400 болельщиков поддержат сборную России по футболу на выездном матче с хорватами

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Около 400 российских болельщиков посетят матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными Хорватии и России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России сыграет с хорватами за прямую путевку на чемпионат мира по футболу

Матч между сборными России и Хорватии состоится 14 ноября в Сплите на стадионе "Полюд". Вместимость арены составляет 35 тыс. зрителей.

Как ранее сообщили ТАСС в Хорватском футбольном союзе, гостевой сектор в Сплите будет вмещать 1 462 зрителя. Таким образом, болельщики выкупили около 27,4% от общей квоты, выделенной принимающей стороной для россиян.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство без стыковых матчей необходимо во встрече с хорватами не проиграть.