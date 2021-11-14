Сборная России сыграет с хорватами за прямую путевку на чемпионат мира по футболу

Встреча пройдет в хорватском Сплите на стадионе "Полюд". Начало игры - в 17:00 мск. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Хорватского футбольного союза, российские болельщики смогут посетить игру только при наличии цифрового COVID-сертификата Евросоюза. Россияне, которые имеют действующие сертификаты о полной вакцинации вакциной "Спутник V", бесплатно смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза на южной стороне стадиона, на арене этот пункт открыт только для россиян. Российские болельщики без сертификатов о вакцинации или выздоровлении смогут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.

СПЛИТ /Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в воскресенье проведет заключительный матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против команды Хорватии. Если россияне не проиграют в этой встрече, то напрямую выйдут в финальную часть турнира.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что его устраивает сложившаяся турнирная ситуация. "Мне было бы проблематичнее, если бы устраивала только победа, - сказал Карпин на пресс-конференции. - Это было бы большей проблемой, чем то, что нас устраивает и ничья. Давайте спросим у хорватов, хотели бы они поменяться с нами?"

По словам защитника Георгия Джикии, футболисты перед матчем с хорватами не думают о ничьей. "Скажу честно, что о ничьей никто не думает, потому что это всего лишь факт, который устраивает, - сказал он журналистам. - Но факт не имеет отношения к игре. Завтра будет игра, в которой нужно все сделать, что задумывали, потом будет результат".

1 сентября сборные России и Хорватии сыграли вничью (0:0) в Москве на стадионе "Лужники", эта встреча была первой для Карпина в качестве тренера сборной. "Если с точки зрения подготовки, то подготовка сама по себе такая же, - отметил Карпин. - Мы представляем и знаем, как будет играть [соперник] - может, 4-3-3, может, ромбом, это выбор тренера. Тогда мы познакомились за два дня [до матча], сейчас уже сборы провели вместе, знакомы, требования многие футболисты знают. С этой точки зрения намного легче".

Наставник сборной Хорватии Златко Далич перед матчем заявил, что его команда является фаворитом в игре с россиянами. "Мы очень хорошо знаем эту команду, мы уважаем ее, - сказал Далич журналистам. - Сборная России - качественная команда, потому что одержала пять побед подряд, но мы будем играть дома. Валерий Карпин хорошо работает, но мы играем здесь, у себя, мы являемся фаворитом встречи с россиянами".

Джикия готов выйти с капитанской повязкой

Далич во время общения с журналистами также отметил трех игроков сборной России. "Конечно, сборная России изменилась после нашей игры с ними, - сказал Далич. - Такая игра, пять побед после нас, придала большую уверенность команде. Понятно, что есть молодые игроки, но сама игра опирается больше на зрелых футболистов. Это [Федор] Смолов, [Александр] Головин и Джикия.

"Это футбол, игра, никто никого не должен бояться - ни россияне нас, ни мы их, - сказал полузащитник хорватской команды Лука Модрич. - Я знаю почти всех игроков сборной России, там много хороших и талантливых футболистов, но я не хотел бы выделять кого-то одного. Уверен, что у нас хорошая команда, все будет показано только на поле. Мы знаем, что нам нужно только победить, мы будем играть только на победу, потому что только благодаря ей мы попадем на чемпионат мира".