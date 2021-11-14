Полиция предпринимает меры для безопасности российских болельщиков перед матчем в Хорватии

СПЛИТ /Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Хорватии предпринимают меры для обеспечения безопасности болельщиков из России, которые прилетели в Сплит для посещения матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч между сборными Хорватии и России в 10-м туре отборочного турнира чемпионата мира - 2022 пройдет в Сплите 14 ноября. Начало - 17:00 мск. Команде под руководством главного тренера Валерия Карпина для выхода на мировое первенство в Катаре напрямую, без участия в плей-офф весной 2022 года, достаточно сыграть вничью.

Более чем за два часа до начала матча хорватские полицейские сопроводили около 80 российских болельщиков к автобусам из местного бара перед началом шествия местных фанатов по центру Сплита. Сотрудники правоохранительных органов без применения силы и на добровольной основе вывели их в автобусы, чтобы направить на стадион "Полюд", где пройдет игра. "У нас был чартерный автобус на 180 человек. Я не был среди тех, кого хорватская полиция выводила из бара, где собирались российские болельщики, но их выводили по доброй воле, обеспечивали безопасность", - рассказал ТАСС один из российских болельщиков.

"Здесь было около 80 болельщиков из России. Их понемногу благополучно отправляли в автобусы, которые стояли на набережной. Это было сделано с целью безопасного отъезда к стадиону", - сообщила ТАСС одна из очевидцев произошедшего.

Как сообщила пресс-служба Российского футбольного союза в день матча, на игре в Сплите ожидается около 400 российских болельщиков. Ранее в Хорватском футбольном союзе ТАСС сообщили о том, что гостевой сектор на стадионе в Сплите будет вмещать 1 462 зрителя. Таким образом, болельщики выкупили около 27,4% от общей квоты, выделенной принимающей стороной для россиян.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

В новость внесены изменения (15:31 мск) - добавлена цитата в третьем абзаце.