Ловрен, Влашич и Модрич выйдут в основном составе сборной Хорватии на матч с россиянами

ТАСС, 14 ноября. Защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен, полузащитник испанского "Реала" Лука Модрич и бывший полузащитник московского ЦСКА, ныне выступающий за английский "Вест Хэм" Никола Влашич выйдут в стартовом составе сборной Хорватии по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды России. Капитаном команды хозяев назначен Модрич, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Бакаев выйдет в стартовом составе сборной России по футболу в матче с хорватами

Команды России и Хорватии сыграют 14 ноября в Сплите. Начало игры - 17:00 мск.

В стартовом составе сборной Хорватии выйдут: вратарь Иво Грбич ("Лилль", Франция), защитники Деян Ловрен ("Зенит", Россия), Йосип Юранович ("Селтик", Шотландия), Йошко Гвардиол ("Лейпциг", Германия), Борна Соса ("Штутгарт", Германия), полузащитники Лука Модрич ("Реал", Испания), Марцело Брозович ("Интер", Италия), Марио Пашалич ("Аталанта", Италия), нападающие Иван Перишич ("Интер", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Никола Влашич ("Вест Хэм", Англия).

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии, Словении (обе - 11), Мальты и Кипра (обе - 5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.