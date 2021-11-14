Российские хоккеисты заняли третье место на Кубке Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 5:2 победила команду Чехии в матче третьего тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Турнир проходит в Хельсинки.

В составе россиян заброшенными шайбами отметились Александр Елесин (4-я минута), Дмитрий Воронков (18, 23), Никита Тертышный (32) и Артем Галимов (58). У чехов отличились Матей Странски (40) и Давид Каше (50).

Российская сборная одержала первую победу на турнире и заняла третье место в турнирной таблице Кубка Карьяла, набрав 3 очка. Чехи, не заработав ни одного очка, расположись на четвертой строчке. Первое место в таблице занимает сборная Швеции (6 очков), которая по дополнительным показателям оепережает финнов (6). Встреча команд Швеции и Финляндии, в которой определится победитель турнира, состоится в воскресенье, начало - 18:30 мск.

Одним из главных событий для российской сборной на Кубке Карьяла стал дебют 16-летнего воспитанника петербургского СКА нападающего Матвея Мичкова, который по ходу турнира сумел побить два рекорда отечественного хоккея. В матче с финнами в четверг (0:3) нападающий стал самым молодым игроком, вышедшим на лед в составе национальной команды, побив достижение голкипера Владислава Третьяка, дебютировавшего в составе сборной СССР в возрасте 17 лет 7 месяцев и 8 дней. Во встрече со шведами в субботу (2:4) Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России, ранее этот рекорд принадлежал Александру Овечкину, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

Также во время розыгрыша турнира расположение сборной России по семейным обстоятельствам покинул и.о. главного тренера Олег Браташ. Его обязанности исполнял Сергей Зубов.

Кубок Карьяла является первым этапом Евротура в сезоне. Турнир в рамках Евротура проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире девять раз, шведы - четыре, чехи - два.