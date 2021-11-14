Роман Ротенберг: хоккеисты Воронков, Галимов и Елесин поборются за попадание на Олимпиаду

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Нападающие Дмитрий Воронков и Артем Галимов, а также защитник Александр Елесин поборются за попадание в состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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Сборная России заняла третье место по итогам первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Россияне проиграли финнам (0:3) и шведам (2:4), а также обыграли чехов (5:2).

"Воронков и Галимов - топовые игроки, являются кандидатами на Олимпиаду. Елесин тоже поборется за место в составе", - сказал Ротенберг.

Олимпийский хоккейный турнир состоится с 9 по 20 февраля 2022 года.