Медведев стартовал с победы над Хуркачем на Итоговом турнире ATP

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 в пользу Медведева. Он выступает на турнире под вторым номером посева, Хуркач - под седьмым.

В предварительном раунде восемь участников поделены на две группы, по два лучших спортсмена выйдут в полуфинал. Вместе с Медведевым и Хуркачем в одной группе выступают представитель Германии Александр Зверев (3) и итальянец Маттео Берреттини (6). В другом квартете выступят серб Новак Джокович (1), грек Стефанос Циципас (4), россиянин Андрей Рублев (5) и норвежец Каспер Рууд (8).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.