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Медведев стартовал с победы над Хуркачем на Итоговом турнире ATP

Игра закончилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 в пользу действующего чемпиона турнира
Даниил Медведев EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 14 ноября.  Россиянин Даниил Медведев победил поляка Хуберта Хуркача в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Соревнования проходят в Италии.

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Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 в пользу Медведева. Он выступает на турнире под вторым номером посева, Хуркач - под седьмым.

В предварительном раунде восемь участников поделены на две группы, по два лучших спортсмена выйдут в полуфинал. Вместе с Медведевым и Хуркачем в одной группе выступают представитель Германии Александр Зверев (3) и итальянец Маттео Берреттини (6). В другом квартете выступят серб Новак Джокович (1), грек Стефанос Циципас (4), россиянин Андрей Рублев (5) и норвежец Каспер Рууд (8).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.

Теги
Итоговый турнир ATPATPМедведев, Даниил Сергеевич
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