Тарпищев: российский теннисист Медведев победил Хуркача на опыте

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 в пользу Медведева. Россиянин вышел вперед в личном противостоянии с Хуркачем, победив два раза и проиграв один матч.

"Медведев победил на опыте. Вообще, это неудобный для него соперник, но молодец, что переломил ход матча. Теперь у него день на отдых - это важно. Хорошо, что играл первым, в плане выступления на дистанции".

В предварительном раунде турнира восемь участников поделены на две группы, по два лучших спортсмена выйдут в полуфинал. Вместе с Медведевым и Хуркачем в одной группе выступают представитель Германии Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини. В другом квартете выступят серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, россиянин Андрей Рублев и норвежец Каспер Рууд.

Медведеву 25 лет,он является второй ракеткой мира. На его счету 13 титулов под эгидой ATP, в сентябре он выиграл Открытый чемпионат США, обыграв в финале первую ракетку мира Джоковича. Россиянин является действующим чемпионом Итогового турнира ATP.