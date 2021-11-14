Семин назвал делом случая невыход сборной России по футболу на чемпионат мира напрямую

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Невыход сборной России по футболу на чемпионат мира - 2022 с первого места в группе после выездного поражения от команды Хорватии является делом случая. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

Сборная России по футболу сыграет в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года

Сборная России в воскресенье в Сплите потерпела поражение со счетом 0:1 от команды Хорватии. Единственный мяч в этой встрече в свои ворота отправил защитник Федор Кудряшов.

"У меня сложилось хорошее впечатление, потому что у нас есть команда, - сказал Семин. - Случаи бывают - сегодня чистый случай не позволил нам пройти напрямую на чемпионат мира. Поэтому мы должны поддержать нашу команду в отборочных матчах, сделать для них больше позитива. Игроки были хорошо физически подготовлены, эмоционально они были на самом высоком уровне".

"Это молодая команда, а ошибки бывают. Игроки очень дисциплинированные, они понимают требования [главного тренера Валерия] Карпина, у них есть единство. Наверное, в сегодняшнем матче мастерства у хорватов было больше. Но на сегодняшний момент я вижу, что мы можем через стыковые игры попасть на чемпионат мира", - добавил бывший главный тренер сборной России.

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.