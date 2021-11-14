Карпин: тройная замена во втором тайме матча с хорватами была связана с плохим полем

СПЛИТ /Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Тройная замена в составе сборной России по футболу во втором тайме матча с командой Хорватии была связана с плохим состоянием поля и реакцией на игру россиян в атаке. Об этом журналистам после матча рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Сборная России по футболу сыграет в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года

Россияне уступили в последнем туре группового этапа отборочного турнира чемпионата мира хорватам на выезде со счетом 0:1 и теперь будут вынуждены пробиваться в финальную часть турнира через плей-офф. Карпин сделал тройную замену на 56-й минуте.

"Это была реакция на нашу игру, на состояние поля в начале второго тайма. Мяч вообще не катился, было тяжело выходить из обороны за счет передач. Так как мы были в обороне, надо было играть - сделали замены", - сказал Карпин.

"[Антон] Заболотный вышел, чтобы после выносов зацепиться за мяч. Ну и надо было подстраховаться от каких-то рикошетов или скидок, поэтому вышел [Дмитрий] Чистяков", - добавил главный тренер российской команды.