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ЧМ-2022 по футболу

Карпин взял на себя ответственность за поражение россиян в матче с хорватами

Российским футболистам предстоит сыграть в плей-офф за право принять участие в чемпионате мира в Катаре
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Александр Демьянчук/ТАСС

СПЛИТ /Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин взял на себя вину за поражение команды в матче 10-го тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против хорватов. Об этом Карпин рассказал журналистам.

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Сборная России в воскресенье в Сплите потерпела поражение со счетом 0:1 от команды Хорватии.

"Естественно, полностью моя вина, - сказал Карпин. - Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше. Нужно работать во всех направлениях, чтобы ребята не боялись".

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.

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