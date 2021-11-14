Карпин взял на себя ответственность за поражение россиян в матче с хорватами

СПЛИТ /Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин взял на себя вину за поражение команды в матче 10-го тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против хорватов. Об этом Карпин рассказал журналистам.

Сборная России по футболу сыграет в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года

Сборная России в воскресенье в Сплите потерпела поражение со счетом 0:1 от команды Хорватии.

"Естественно, полностью моя вина, - сказал Карпин. - Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше. Нужно работать во всех направлениях, чтобы ребята не боялись".

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.