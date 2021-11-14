Карпин не считает, что состояние поля повлияло на игру сборной России в матче с хорватами

СПЛИТ /Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Качество поля не является главным фактором неудачного выступления российских футболистов в заключительном матче группового отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с хорватами. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Сборная России по футболу сыграет в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года

Встреча прошла в Сплите и завершилась победой хорватов со счетом 1:0. На 81-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник сборной России Федор Кудряшов. Российская команда заняла второе место в группе Н и поборется за выход на чемпионат мира в плей-офф отборочного турнира.

"Все игроки сборной России расстроены итогом встречи, - сказал Карпин. - Не могу сказать, что состояние поля во время матча помешало нам выглядеть лучше".

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут с 24 по 25 марта, финальные - с 28 по 29 марта.