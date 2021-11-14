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ЧМ-2022 по футболу

Далич: хорватские футболисты доминировали на протяжении всего матча с россиянами

Сборная России проиграла команде Хорватии и заняла второе место в отборочной группе, россияне поборются за выход на чемпионат мира 2022 года в раунде плей-офф
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

СПЛИТ /Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу доминировала на протяжении всего матча заключительного тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против команды России. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

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В воскресенье хорваты дома победили россиян со счетом 1:0 и вышли на чемпионат мира 2022 года с первого места в группе. Единственный мяч в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов.

"Хочу поздравить всех моих футболистов - не только тех, кто играл сегодня, а кто играл во всем отборочном цикле, - сказал Далич. - Хочу также поблагодарить тренерский штаб, Хорватский футбольный союз и болельщиков, без которых было бы тяжело. Можно сказать, что хорваты доминировали в течение всего матча, было много хорошей игры. Самое важное, что не стали нервничать, не потеряли уверенность".

"Мы видели, что главный тренер сборной России [Валерий Карпин] старался выстроить более агрессивную игру, используя Зелимхана Бакаева и Алексея Ионова, но мы хорошо ответили на прессинг. Мы долго не могли забить гол, большой проблемой для нас стал залитый дождем газон. Но мы достойно играли, случился автогол, нам повезло, раньше удача была у вас, теперь она перешла к нам", - добавил главный тренер хорватской команды.

Хорваты набрали 23 очка в 10 матчах и заняли первое место в группе H. Сборная России с 22 очками стала второй. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в Катаре в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников.

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