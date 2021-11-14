Тренер сборной Хорватии не знал о заготовленных к победе над россиянами футболках

СПЛИТ /Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич не знал, что были заготовлены специальные футболки на случай выхода команды на чемпионат мира 2022 года после игры с россиянами. Об этом Далич сообщил на пресс-конференции.

Сборная России по футболу сыграет в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года

В воскресенье сборная Хорватии дома победила команду России со счетом 1:0 в матче заключительного тура группового этапа отборочного турнира и вышла на чемпионат мира с первого места в группе. После этого игроки и тренерский штаб надели специальные футболки, приуроченные к выходу команды в финальную часть мирового первенства, который пройдет в Катаре.

"Я вчера говорил, что мы верим в победу на 100 процентов, - сказал Далич. - Если бы не выиграли, то не надели бы. Я не знал про майки. Это логистика так сработала, в последние минуты получили майки".

Хорваты набрали 23 очка в 10 матчах и заняли первое место в группе H. Россияне с 22 очками стали вторыми и примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.