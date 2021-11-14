Джикия: хорватские футболисты заставили сборную России прижиматься к своим воротам

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная Хорватии показала хорошую игру и заставила российских футболистов прижиматься к своим воротам в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Такое мнение высказал капитан российской сборной Георгий Джикия, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Сборная России по футболу сыграет в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года

Встреча в Сплите завершилась победой хорватов со счетом 1:0.

"Проиграли важную игру, понятно, что настроение плохое, гол пропустили в концовке матча. Предполагали, что будем так играть, что надо будет много работать в обороне, что нужно будет качественнее распоряжаться мячом. Его сегодня, к сожалению, было мало, обидное поражение", - отметил Джикия.

"Все прекрасно знаем, что хорваты - очень сильная сборная. Они начали агрессивно игру, посадили нас очень глубоко к своим воротам. Нужно отметить соперника, они показали хороший футбол, который заставил нас играть вторым номером", - добавил защитник сборной России.

На протяжении всего матча в Сплите шел дождь, из-за чего во втором тайме на поле образовались лужи. "Понятное дело, дождь бывает, поле плохое. Для них и для нас поле было одинаковое. Это факт, который нужно принять", - подчеркнул Джикия.

Сборная России заняла второе место в группе Н и за право выйти на чемпионат мира сыграет в раунде плей-офф, жеребьевка которого состоится 26 ноября. Полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. "Сейчас погорюем, и в марте будут определяющие игры. Несмотря на то, что мы сегодня проиграли, у нас будет шанс на путевку в Катар", - заключил Джикия.