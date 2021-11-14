Чорлука считает, что сборная России по футболу выйдет на чемпионат мира

ТАСС, 14 ноября. Тренер сборной Хорватии по футболу и бывший защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука ожидает, что российская команда выйдет на чемпионат мира через плей-офф отборочного турнира. Об этом Чорлука рассказал газете "Спорт-Экспресс" .

Сборная России по футболу сыграет в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года

В воскресенье сборная России в Сплите уступила команде Хорватии со счетом 0:1 в матче заключительного тура группового отборочного турнира и заняла второе место в группе Н. Хорваты стали первыми и вышли на чемпионат мира в Катаре. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.

"Хотим - не хотим, если мы сравним две команды, у нас просто лучше игроки, чем в России. Это не неуважение к России, это просто правда, факт. Ожидаю, что команда России через плей-офф пройдет дальше. Здесь очень много моих друзей, буду болеть за Россию", - отметил Чорлука.

"Мы провели сегодня очень хорошую игру. Был хороший прессинг, хорошо атаковали, просто не допускали ничего со стороны команды России. Но мы ожидали, что будем эту игру контролировать. Конечно, не ожидали такую погоду, но забили удачный гол и счастливы, что едем на чемпионат мира", - добавил он.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.