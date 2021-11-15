Берреттини снялся с матча первого тура Итогового турнира ATP против Зверева

Медведев стартовал с победы над Хуркачем на Итоговом турнире ATP

Матч завершился во втором сете при счете 1:0 в пользу Зверева. В первом сете немец победил со счетом 7:6 (9:7).

Зверев посеян на турнире под третьим номером, Берреттини - под шестым. Если Берреттини не сможет восстановиться к следующему матчу, его место займет другой итальянец Янник Синнер.

В предварительном раунде восемь участников поделены на две группы, по два лучших спортсмена выйдут в полуфинал. Вместе со Зверевым и Берреттини в одной группе выступают россиянин Даниил Медведев (2) и поляк Хуберт Хуркач (7). В воскресенье Медведев обыграл в трех партиях Хуркача. В другом квартете выступят серб Новак Джокович (1), грек Стефанос Циципас (4), россиянин Андрей Рублев (5) и норвежец Каспер Рууд (8).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.