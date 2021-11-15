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Плишкова победила Крейчикову в матче третьего тура Итогового турнира WTA

Встреча завершилась со счетом 0:6, 6:4, 6:4
Каролина Плишкова EPA-EFE/Francisco Guasco
Описание
Каролина Плишкова
© EPA-EFE/Francisco Guasco

ТАСС, 15 ноября. Представительница Чехии Каролина Плишкова обыграла соотечественницу Барбору Крейчикову в матче третьего тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в мексиканской Гвадалахаре.

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Встреча завершилась со счетом 0:6, 6:4, 6:4 в пользу Плишковой. Она выступает на турнире под третьим номером посева, Крейчикова - под вторым.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал. Плишкова и Крейчикова выступают в одной группе с испанкой Гарбиньей Мугурусой (6) и эстонкой Анетт Контавейт (8), которая уже гарантировала выход в 1/2 финала. Возглавляет квартет Контавейт, у нее две победы, на втором месте идет Плишкова, у которой две победы и одно поражение, за ней следуют Мугуруса (1-1) и Крейчикова (0-3). В другой группе выступают представительница Белоруссии Арина Соболенко (1), гречанка Мария Саккари (4), Ига Свёнтек (5) из Польши и испанка Паула Бадоса (7).

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). В 2019 году победительницей соревнований стала Эшли Барти из Австралии, в 2020-м они не проводились из-за пандемии коронавируса.

Итоговый турнир WTA завершится 18 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.

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