Соболенко победила Свёнтек в матче второго тура Итогового турнира WTA

ТАСС, 14 ноября. Представительница Белоруссии Арина Соболенко обыграла Игу Свёнтек из Польши в матче второго тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в мексиканской Гвадалахаре.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 7:5 в пользу Соболенко. Она посеяна на турнире под первым номером, Свёнтек - под пятым.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал. Вместе с Соболенко и Свёнтек в группе играют испанка Паула Бадоса (7) и гречанка Мария Саккари (4). Бадоса обеспечила себе выход в полуфинал, одержав две победы. Саккари идет второй (1 победа, 1 поражение), Соболенко - третьей (1-1), Свёнтек - четвертой (0-2).

В другой группе выступают эстонка Анетт Контавейт (8), испанка Гарбинье Мугуруса (6), чешки Каролина Плишкова (3) и Барбора Крейчикова (2).

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). В 2019 году победительницей соревнований стала Эшли Барти из Австралии, в 2020-м они не проводились из-за пандемии коронавируса.

Итоговый турнир WTA завершится 18 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.