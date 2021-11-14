Бадоса победила Саккари в матче второго тура Итогового турнира WTA

ТАСС, 14 ноября. Испанка Паула Бадоса победила гречанку Марию Саккари в матче второго тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в мексиканской Гвадалахаре.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу Бадосы. Она посеяна на турнире под седьмым номером, Саккари - под четвертым.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал. Вместе с Бадосой и Саккари в группе играют представительница Польши Ига Свёнтек (5) и белоруска Арина Соболенко (1). Бадоса возглавила квартет, у нее две победы, Саккари осталась на второй строчке, на ее счету одна победа и одно поражение, за ней следуют Свёнтек (0-1) и Соболенко (0-1). В другой группе выступают эстонка Анетт Контавейт (8), испанка Гарбинье Мугуруса (6), чешки Каролина Плишкова (3) и Барбора Крейчикова (2).

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). В 2019 году победительницей соревнований стала Эшли Барти из Австралии, в 2020-м они не проводились из-за пандемии коронавируса.

Итоговый турнир WTA завершится 18 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.