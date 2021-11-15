Хоккеист Рашевский рассказал, сколько времени думал над предложением "Динамо" о контракте

В начале октября было объявлено, что форвард продлил контракт с клубом на один сезон. В Национальной хоккейной лиги Рашевский был выбран на драфте 2021 года "Виннипегом" в пятом раунде под общим 146-м номером.

"На это решение ушло меньше месяца. Переговорил с агентом, с семьей и даже с "Виннипегом", - сказал Рашевский. - Мы вместе пришли к этому решению, что лучше еще поиграть в России, показать себя, чтобы на меня смотрели не как на игрока Американской хоккейной лиги (АХЛ), а были готовы взять под первую команду. Нужно окрепнуть, набраться опыта, тем более там хоккей пожестче, не как у нас, и я думаю, это пойдет мне на пользу".

"С "Виннипегом" мы поддерживаем отношения по WhatsApp, генменеджер присылает мне какие-то хоккейные цитаты от лица себя и команды. В любой момент я звоню, задаю какие-то вопросы по хоккейным моментам или личные. Английский язык на "троечку": очень помогло, когда я начал играть с иностранцами в одной команде, что-то начал понимать. Думаю, еще попрактиковаться с кем-нибудь", - добавил он.

Рашевский является вторым бомбардиром "Динамо" в текущем сезоне, набрав в 27 матчах 24 очка (14 очков + 10 передач). "Думаю, закрепиться в составе мне в первую очередь помогли доверие тренера и работа, и я нашел, можно сказать, таких партнеров. У нас схожие игровые стили, у нас начало получаться, тренер увидел это и давал нам играть, и это стало приносить результат в предсезонных матчах. Так и начали сезон", - отметил он.