{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков: ФМБА хочет увеличить число лабораторий для сдачи атлетами ПЦР-тестов

По его словам, перед отъездом на Олимпийские игры в Пекин российским спортсменам необходимо сдать несколько ПЦР-тестов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) хочет увеличить количество аккредитованных лабораторий для сдачи спортсменами ПЦР-тестов. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

На эту тему
Поздняков: антиковидные ограничения на Олимпиаде-2022 будут более жесткими, чем в Токио
Поздняков: антиковидные ограничения на Олимпиаде-2022 будут более жесткими, чем в Токио

"Есть сложности в нашей работе, - сказал Поздняков. - Достаточно ограниченное число лабораторий аккредитовано оргкомитетом на территории России, нам будет необходимо сдавать несколько тестов перед отъездом в Пекин. ФМБА ведет работу, чтобы больше лабораторий получили аккредитации на территориях, где будет проходить заключительный этап подготовки".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
ЧМ-2022 по футболу
Гендиректор "Уфы" Газизов призвал не искать крайних в поражении россиян от хорватов
В воскресенье подопечные Валерия Карпина уступили со счетом 0:1
Гендиректор "Уфы" Газизов призвал не искать крайних в поражении россиян от хорватов
Читать полностью