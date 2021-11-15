Поздняков: ФМБА хочет увеличить число лабораторий для сдачи атлетами ПЦР-тестов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) хочет увеличить количество аккредитованных лабораторий для сдачи спортсменами ПЦР-тестов. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Поздняков: антиковидные ограничения на Олимпиаде-2022 будут более жесткими, чем в Токио

"Есть сложности в нашей работе, - сказал Поздняков. - Достаточно ограниченное число лабораторий аккредитовано оргкомитетом на территории России, нам будет необходимо сдавать несколько тестов перед отъездом в Пекин. ФМБА ведет работу, чтобы больше лабораторий получили аккредитации на территориях, где будет проходить заключительный этап подготовки".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.