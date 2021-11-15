Гендиректор "Уфы" Газизов призвал не искать крайних в поражении россиян от хорватов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Поиск виноватых в поражении сборной России по футболу от хорватов, из-за которого команда не смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года, не нужен. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Сборная России в воскресенье в Сплите проиграла ховатам со счетом 0:1 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира.

"Вчера у команды игра не удалась, в принципе не получилась, но я думаю, что такие игры бывают, - сказал Газизов. - Ничего страшного, нужно сделать определенные выводы, это опыт для команды и тренерского штаба. Нужно верить, что все будет хорошо в стыковых матчах. У любой команды бывают плохие игры, не очень удачные, в принципе так и произошло, но ничего страшного не вижу".

Единственный мяч в свои ворота забил защитник россиян Федор Кудряшов. "Давайте ни искать крайних. Проигрывает и выигрывает команда. Был неудачный день у всей команды", - отметил Газизов.

Команда под руководством Валерия Карпина набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.

"В плей-офф совсем другая игра, все складывается по-другому. Что касается шансов, то давайте сначала дождемся соперников. У нас хорошая команда и тренерский штаб, поэтому будем верить", - отметил собеседник агентства.