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Джокович победил Рууда в матче первого тура Итогового турнира АТР

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу сербского теннисиста
Новак Джокович EPA-EFE/Alessandro Di Marco
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/Alessandro Di Marco

ТАСС, 15 ноября. Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Турине.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Джоковича. Он посеян на турнире под первым номером, Рууд - под восьмым.

В предварительном раунде восемь участников поделены на две группы, по два лучших спортсмена выйдут в полуфинал. Вместе с Джоковичем и Руудом в одной группе выступают россиянин Андрей Рублев (5) и грек Стефанос Циципас (4). Они сыграют позднее в понедельник. В другом квартете выступают россиянин Даниил Медведев (2), представитель Германии Александр Зверев (3), итальянец Маттео Берреттини (6) и поляк Хуберт Хуркач (7).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.

Теги
Джокович, НовакИтоговый турнир ATPATP
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