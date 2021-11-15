Джокович победил Рууда в матче первого тура Итогового турнира АТР

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Джоковича. Он посеян на турнире под первым номером, Рууд - под восьмым.

В предварительном раунде восемь участников поделены на две группы, по два лучших спортсмена выйдут в полуфинал. Вместе с Джоковичем и Руудом в одной группе выступают россиянин Андрей Рублев (5) и грек Стефанос Циципас (4). Они сыграют позднее в понедельник. В другом квартете выступают россиянин Даниил Медведев (2), представитель Германии Александр Зверев (3), итальянец Маттео Берреттини (6) и поляк Хуберт Хуркач (7).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.