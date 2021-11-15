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Бокс

Абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес пожертвовал 1 млн песо больным раком детям

В ноябре мексиканский спортсмен нокаутом в 11-м раунде победил Калеба Планта и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 76,2 кг

МЕХИКО, 15 ноября. /ТАСС/. Абсолютный чемпион мира по боксу в весовой категории до 76,2 кг мексиканец Сауль Альварес пожертвовал 1 млн мексиканских песо (около $ 49 тыс.) благотворительному фонду Nariz Roja ("Красный нос") для помощи больным раком детям. Об этом в Twitter сообщил благотворительный фонд.

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"Спасибо, Канело (прозвище Альвареса - прим. ТАСС), за то, что вы вновь открыли свое сердце чемпионам, борющимся с раком, вы сотворили настоящее чудо для многих детей и женщин. Вы - чемпион жизни!" - говорится в сообщении.

Asociaci n Campeones de la vida ("Ассоциация чемпионов жизни"), также известная как Nariz Roja ("Красный нос"), была основана психологом Алехандро Барбосой в 2009 году в Мексике, штат Халиско. Задача фонда - организация мероприятий и виртуальный сбор средств для помощи больным раком детям и подросткам. Деятельность ассоциации направлена на помощь в борьбе с раком, его раннее выявление и изучение. Фонд также оказывает больным психологическую поддержку.

Альваресу 31 год. В его послужном списке 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьи. 7 ноября мексиканец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 76,2 кг, победив американца Калеба Планта нокаутом в 11-м раунде.

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