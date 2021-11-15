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Джокович получил трофей за первое место в рейтинге ATP по итогам года

Сербский теннисист в рекордный седьмой раз заканчивает сезон в статусе первой ракетки мира
Новак Джокович EPA-EFE/Alessandro Di Marco
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/Alessandro Di Marco

ТАСС, 15 ноября. Серб Новак Джокович получил трофей за первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

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Сербскому теннисисту был вручен кубок. Церемония награждения состоялась в итальянском Турине после матча первого тура Итогового турнира ATP между Джоковичем и норвежцем Каспером Руудом, который закончился со счетом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу серба.

Джокович в седьмой раз в карьере закончил сезон на первой строчке рейтинга и установил новый рекорд в истории мужского тенниса. Он превзошел достижение американца Пита Сампраса, который шесть раз заканчивал год на первой строчке мирового рейтинга. Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль по пять раз завершали сезон на первом месте.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Теги
Джокович, НовакИтоговый турнир ATPATP
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