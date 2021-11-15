Сборная России сыграет с командой Канады 15 декабря на Кубке Первого канала

ТАСС, 15 ноября. Стало известно расписание второго этапа Евротура по хоккею - Кубка Первого канала. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

В нем примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии и Канады. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура.

Старт Кубку Первого канала даст матч между сборными России и Канады, который состоится 15 декабря в 18:30 мск. На следующий день российские хоккеисты встретятся со сборной Швеции. 18 декабря команда России сыграет с чехами, 19 декабря - с финнами. Большая часть матчей пройдет на "ЦСКА-Арене" в Москве, сборные Чехии и Финляндии сыграют между собой в вынесенном матче 16 декабря.

Кубок Первого канала пройдет с 16 по 19 декабря в Москве.