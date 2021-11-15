Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 15 ноября. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Овечкин вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

На эту тему

Россиянин набрал 8 (2 гола + 6 результативных передач) очков в четырех матчах. 13 ноября в гостевой игре против "Коламбуса" (4:3) Овечкин забросил свою 742-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, обогнав Бретта Халла.

Второй звездой недели стал защитник "Бостона" Чарли Макэвой. Американец набрал 7 (2+5) очков в четырех матчах.

Американский форвард "Анахайма" Трой Терри был признан третьей звездой недели, игрок набрал 6 (3+3) очков в трех играх.