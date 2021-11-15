ЦСКА прервал девятиматчевую победную серию "Северстали" в КХЛ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА в серии буллитов обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве в присутствии 1 427 зрителей.

"Йокерит" проиграл московскому "Динамо" и прервал серию из четырех побед в КХЛ

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (22-я минута) и Павел Карнаухов (37). В составе "Северстали" отличились Илья Хохлов (17) и Андрей Алексеев (39). Автором победного буллита стал Константин Окулов.

ЦСКА прервал победную серию череповецкого клуба. До этого матча "Северсталь" одержала девять побед подряд, что является клубным рекордом. Для армейцев эта победа стала четвертой кряду.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, в 28 играх подопечные Сергея Федорова набрали 37 очков. "Северсталь" - пятая, в 27 матчах череповецкая команда набрала 35 очков. В следующем матче армейцы дома сыграют с московским "Динамо" 17 ноября, "Северсталь" в этот же день в гостях встретится с "Динамо" из Минска.

В других матчах игрового дня ярославский "Локомотив" в гостях победил минское "Динамо" (7:3), омский "Авангард" на своем льду оказался сильнее подольского "Витязя" (3:0).