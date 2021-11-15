Тренер "Северстали" Разин заявил, что не обращал внимания на победную серию команды в КХЛ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Главный тренер череповецкой "Северстали" Андрей Разин заявил, что не обращал внимания на победную серию команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

В понедельник "Северсталь" проиграла московскому ЦСКА. Команда из Череповца до этого поражения одержала в КХЛ девять побед подряд, что является клубным рекордом.

"Я никакого внимания не обращал на эту серию, все смотрится по окончании сезона. Я к ней равнодушен. Благодарен ребятам, что сегодня мы выдержали напор ЦСКА, сыграли правильно, только первый гол пропустили из-за своей ошибки. Думаю, игра была равной", - сказал Разин.

В матче не приняли участие игравшие в сборной России на Кубке Карьяла вратарь Дмитрий Шугаев, а также форварды Даниил Вовченко и Никита Гуслистов. "Мы им дали отдохнуть, так как они поздно очень приехали. Вовченко вообще просил четыре выходных", - отметил Разин.

В следующем матче "Северсталь" 17 ноября в гостях встретится с минским "Динамо".