Огорчил президента США, пережил нападение, стал великим пловцом. Александру Попову - 50

Уроженец закрытого города в Свердловской области окунулся в плавание благодаря родителям, которые были далеки от мира профессионального спорта. Путь на олимпийскую вершину занял меньше 15 лет - на первые Игры Попов приехал в возрасте 20 лет, но уже в статусе трехкратного чемпиона Европы. На континентальном турнире он одержал первую крупную победу на стометровке вольным стилем, на которой позже не проигрывал семь лет.

На Играх 1992 года в Барселоне Попов победил и на дистанции вдвое короче, а также взял серебряные медали в двух эстафетах. Коллекцию олимпийских наград он удвоил через четыре года в Атланте, причем победа на "полтиннике" была одержана на глазах 42-го президента США Билла Клинтона, его супруги Хиллари и дочки Челси. Глава страны и его семья пришли поддержать своего пловца Гэри Холла - младшего, которому предрекали победу на дистанции. Однако Попов разочаровал хозяев Олимпиады, во второй раз обойдя американского пловца - тот оказался вторым и на "королевской" дистанции 100 м кролем. Холл-младший станет первым на 50-метровке на двух следующих Играх.

Через месяц после Игр в Атланте на Попова было совершено покушение: заступившись за девушку, он получил удар ножом в левый бок. Лезвие повредило почку, диафрагму и легкое. Спас Попова врач Автандил Манвелидзе, причем спас он не только жизнь пловца, но и его карьеру - благодаря операции, которая не повредила мышцы. Попов еще четыре раза победит на чемпионатах мира (всего на его счету шесть побед за карьеру) и десять раз - на чемпионатах Европы (всего - 21). Но на Олимпиаде ему завоевать золото больше не удастся: в 2000 году в Сиднее на "стометровке" он станет вторым, а в 2004 году в Афинах останется без медалей, но будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр.