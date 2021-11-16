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Летние олимпийские виды спорта

Огорчил президента США, пережил нападение, стал великим пловцом. Александру Попову - 50

Он является четырехкратным олимпийским чемпионом, шестикратным победителем чемпионатов мира и 21-кратным чемпионом Европы
Александр Попов, 1996 год Александр Чумичев/ТАСС
Описание
Александр Попов, 1996 год
© Александр Чумичев/ТАСС

ТАСС, 16 ноября. Четырехкратный олимпийский чемпион, один из самых титулованных пловцов мира, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов 16 ноября отмечает 50-летний юбилей.

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Уроженец закрытого города в Свердловской области окунулся в плавание благодаря родителям, которые были далеки от мира профессионального спорта. Путь на олимпийскую вершину занял меньше 15 лет - на первые Игры Попов приехал в возрасте 20 лет, но уже в статусе трехкратного чемпиона Европы. На континентальном турнире он одержал первую крупную победу на стометровке вольным стилем, на которой позже не проигрывал семь лет.

На Играх 1992 года в Барселоне Попов победил и на дистанции вдвое короче, а также взял серебряные медали в двух эстафетах. Коллекцию олимпийских наград он удвоил через четыре года в Атланте, причем победа на "полтиннике" была одержана на глазах 42-го президента США Билла Клинтона, его супруги Хиллари и дочки Челси. Глава страны и его семья пришли поддержать своего пловца Гэри Холла - младшего, которому предрекали победу на дистанции. Однако Попов разочаровал хозяев Олимпиады, во второй раз обойдя американского пловца - тот оказался вторым и на "королевской" дистанции 100 м кролем. Холл-младший станет первым на 50-метровке на двух следующих Играх.

Через месяц после Игр в Атланте на Попова было совершено покушение: заступившись за девушку, он получил удар ножом в левый бок. Лезвие повредило почку, диафрагму и легкое. Спас Попова врач Автандил Манвелидзе, причем спас он не только жизнь пловца, но и его карьеру - благодаря операции, которая не повредила мышцы. Попов еще четыре раза победит на чемпионатах мира (всего на его счету шесть побед за карьеру) и десять раз - на чемпионатах Европы (всего - 21). Но на Олимпиаде ему завоевать золото больше не удастся: в 2000 году в Сиднее на "стометровке" он станет вторым, а в 2004 году в Афинах останется без медалей, но будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр.

' YouTube/Olympics'

В греческой столице в 1991 году Попов начал свой спортивный путь, там же он его фактически и закончил. На тот момент он уже пять лет как являлся членом МОК. Еще в 90-х, когда Попов переехал в Австралию вслед за своим тренером Геннадием Турецким (умер в августе прошлого года), он начал готовить почву к уходу из спорта. Начал с комиссии спортсменов МОК, позднее стал почетным членом организации, кавалером Олимпийского ордена за особые заслуги перед олимпийским движением, три года назад он претендовал на пост президента Олимпийского комитета России, а сейчас входит в состав его исполкома.

И почти все эти годы он оставался последним российским олимпийским чемпионом в плавании. Грустную страницу в истории спустя четверть века перевернул Евгений Рылов - в Токио он завоевал два золота на дистанциях 100 и 200 м на спине. Интересно, что Рылов родился через два месяца после того, как Попов принес России, как потом окажется, последнее до недавнего времени золото в плавании. "С Поповым было очень приятно разговаривать, - сказал после олимпийской победы Рылов. - Он вел беседу на равных и ничем не показывал своего превосходства надо мной. При этом все равно чувствовалось, насколько сильная личность перед тобой".

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