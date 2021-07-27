Ждали четверть века. Рылов прервал серию российских пловцов без побед на Олимпиадах

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Российский спорт может отмечать праздник - впервые с 1996 года у него появился олимпийский чемпион в плавании. Причем праздник получился двойным - на дистанции 100 м на спине российские пловцы показали два лучших времени: золото забрал Евгений Рылов, серебро - Климент Колесников.

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Дубля в олимпийском плавании у российского плавания не было еще дольше - с Игр в Москве 1980 года. Олимпийское же золото на дистанции 100 м на спине отечественные спортсмены вообще никогда не завоевывали, хотя разыгрывать медали в этой дисциплине начали еще в 1908 году - на Играх в Лондоне. Тогда победил немецкий пловец Арно Биберштайн. На последующих Играх почти все золото досталось США - 15 из 24 побед на этой дистанции принадлежит их спортсменам. "Очень круто, что у нас два первых места, - сказал Рылов после победного заплыва. - Раньше американцы никогда не проигрывали "спину", а тут мы вдвоем забираем у них первые два места. Рекорд мира еще не побит, но это еще можно исправить - работаем дальше". Министр спорта РФ Олег Матыцин также отметил историческое достижение российских пловцов. "Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров сборной команды России. Наши спортсмены добились исторического результата. Поздравляю с этим успехом тренеров сборной команды России и Всероссийскую федерацию плавания", - сказал Матыцин.

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Американцы не проигрывали в этой дисциплине с 1996 года, российские же пловцы с Игр в Атланте - не побеждали. До Рылова золото завоевывал Александр Попов - на дистанции 50 м кролем. После наступил мрак. Плавание - один из самых медалеемких видов спорта в олимпийской программе. На пяти последних Играх в плавательном бассейне было разыграно 160 золотых медалей, но во всех случаях российские пловцы либо не отбирались на олимпийские дистанции, либо проигрывали на пути к золоту. Победы Попова и Рылова разделила серия из 179 финалов. После Игр в Атланте до победы добирались даже пловцы из таких стран, как Зимбабве, Казахстан, Литва, Румыния, Сингапур и Тунис. Американские же пловцы за пять Олимпиад взяли 70 золотых медалей. "Вера воплотилась в медали" Первые дни на Олимпиаде в Токио оптимизма не добавляли. Российские пловцы пробились только в один из восьми финалов, но и там показали слабый результат - в мужской эстафете 4 по 100 м они заняли только седьмое место, хотя потенциально могли бороться за победу.

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"Мы верили, что они могут мобилизоваться, я рад, что эта вера все-таки воплотилась в медали, - сказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. - Прежде всего надо поздравить их с этим прорывом. На этой волне многие почувствуют себя более уверенными и смогут показать хорошие результаты". Четырехкратный олимпийский чемпион отметил, что перед олимпийским стартом спортсменам не хватало поддержки болельщиков. "Не все верили, надо сказать, критиканство у нас в моде, сейчас люди часто используют критику для повышения собственной значимости. Конечно, на все это было тяжело смотреть, ребятам прежде всего. Те, кто верили и поддерживали команду, заслуживают нашей благодарности", - отметил Сальников. Рылов при этом особого значения историческому успеху не придает. "У меня была цель не исправить положение вещей, а доказать, что я лучше всех в мире", - сказал он.

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"Если брать Попова как личность, это целеустремленный человек. Живой, открытый, и его можно ставить в пример. Он все доказывал своим хладнокровием и решительностью, когда дважды выигрывал 50 и 100 м вольным стилем на двух Олимпиадах. Также с ним очень приятно общаться. Человек может очень многому научить", - подчеркнул Рылов, который лично знаком с Поповым. Попов за карьеру победил на Олимпиадах четыре раза. Рылов в Токио может приблизиться к нему по этому показателю - впереди еще выступление на дистанции 200 м на спине. Не теряет надежды стать олимпийским чемпионом и Колесников, который попробует свои силы и на 100 м вольным стилем. Дилемма Ефимовой Туманными остаются перспективы еще раз увидеть на Олимпиаде Юлию Ефимову. Шестикратная чемпионка мира во вторник стала пятой на дистанции 100 м брассом, и теперь рискует не попасть в состав женской команды на комбинированную эстафету. Если тренерский штаб ей не доверит места, есть все основания полагать, что история выступления 29-летней спортсменки на Олимпиадах завершена. Игры в Токио для нее стали пятыми в карьере.

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