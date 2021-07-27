Рылов удивлен, что россияне больше века не могли выиграть олимпийскую стометровку на спине

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Пловца Евгения Рылова приятно удивил тот факт, что он стал первым олимпийским чемпионом из России на дистанции 100 метров на спине. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Впервые олимпийские медали на дистанции 100 метров на спине были разыграны в 1908 году в Лондоне. Тогда победил немецкий пловец Арно Биберштайн. После большинство наград завоевали американские спортсмены.

"Меня это приятно удивляет, такой информации точно не знал - не копался так глубоко в истории, - сказал Рылов про 1908 год. - Это добавляет радости, будем продолжать работать, впереди еще 200 метров, надо настраиваться и работать".

Рылов также стал первым за 25 лет российским пловцом, одержавшим победу на Олимпиаде. Еще один россиянин Климент Колесников в финальном заплыве занял второе место.