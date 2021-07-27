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XXXII летние Олимпийские игры

Рылов удивлен, что россияне больше века не могли выиграть олимпийскую стометровку на спине

Впервые олимпийские медали в этой дисциплине были разыграны в 1908 году в Лондоне
Евгений Рылов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгений Рылов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Пловца Евгения Рылова приятно удивил тот факт, что он стал первым олимпийским чемпионом из России на дистанции 100 метров на спине. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

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Впервые олимпийские медали на дистанции 100 метров на спине были разыграны в 1908 году в Лондоне. Тогда победил немецкий пловец Арно Биберштайн. После большинство наград завоевали американские спортсмены.

"Меня это приятно удивляет, такой информации точно не знал - не копался так глубоко в истории, - сказал Рылов про 1908 год. - Это добавляет радости, будем продолжать работать, впереди еще 200 метров, надо настраиваться и работать".

Рылов также стал первым за 25 лет российским пловцом, одержавшим победу на Олимпиаде. Еще один россиянин Климент Колесников в финальном заплыве занял второе место.

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