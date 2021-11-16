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Зимние олимпийские виды спорта

Серохвостов может заменить Поварницына в составе сборной России по биатлону

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Даниил Серохвостов с высокой долей вероятности заменит Александра Поварницына в составе сборной России на первых этапах Кубка мира по биатлону. Об этом ТАСС сообщил источник в сборной России.

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Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) не допустил Поварницына до участия в Кубке мира из-за нехватки квалификационных очков.

"Поварницына скорее всего заменит Серохвостов", - сообщил источник.

Поварницыну 27 лет, в его активе серебряная медаль в спринтерской гонке на летнем чемпионате мира 2019 года. 22-летний Серохвостов - победитель юниорского чемпионата мира в эстафете, в прошлом сезоне он выступал на Кубке IBU.

Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU стартуют в шведских Эстерсунде и Идре 27 и 25 ноября соответственно. В состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира были включены Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.

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