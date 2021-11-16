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Зимние олимпийские виды спорта

IBU не допустил российского биатлониста Поварницына до участия в первых этапах Кубка мира

Россиянин пропустит старт турнира из-за отсутствия квалификационных очков
Александр Поварницын Petter Arvidson/BILDBYRÅN/Reuters
Описание
Александр Поварницын
© Petter Arvidson/BILDBYRÅN/Reuters

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) не разрешил российскому биатлонисту Александру Поварницыну участвовать в первых этапах Кубка мира из-за отсутствия квалификационных очков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

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Ранее Поварницын был включен в состав сборной России тренерским решением по итогам контрольных стартов.

"Александр Поварницын в настоящее время не прошел квалификацию на первый триместр Кубка мира, так как он не стартовал в соревнованиях IBU с декабря 2019 года", - сказано в заявлении.

"Специальные правила мероприятий и соревнований COVID-19 на сезон-2021/22 были утверждены исполкомом IBU на 159-м заседании в Лозанне, которое прошло 13-14 ноября 2021 года. Эти правила увеличивают сроки, в течение которых спортсмен может набрать квалификационные баллы, от трех до четырех триместров и устанавливают, что спортсмены будут исключаться из списка квалификационных баллов IBU после пяти триместров. Так получилось и в случае с Поварницыным. Требуемые квалификационные критерии могут быть выполнены в соответствии со статьей 1.5.3.3 Специальных правил мероприятий и соревнований COVID-19, следующим квалификационным мероприятием является Кубок IBU в Идре", - пояснили в IBU.

Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU стартуют в шведских Эстерсунде и Идре 27 и 25 ноября соответственно. В состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира были включены Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.

Поварницыну 27 лет, в его активе серебряная медаль в спринтерской гонке на летнем чемпионате мира 2019 года.

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