IBU не допустил российского биатлониста Поварницына до участия в первых этапах Кубка мира

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) не разрешил российскому биатлонисту Александру Поварницыну участвовать в первых этапах Кубка мира из-за отсутствия квалификационных очков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

Стал известен состав женской сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону

Ранее Поварницын был включен в состав сборной России тренерским решением по итогам контрольных стартов.

"Александр Поварницын в настоящее время не прошел квалификацию на первый триместр Кубка мира, так как он не стартовал в соревнованиях IBU с декабря 2019 года", - сказано в заявлении.

"Специальные правила мероприятий и соревнований COVID-19 на сезон-2021/22 были утверждены исполкомом IBU на 159-м заседании в Лозанне, которое прошло 13-14 ноября 2021 года. Эти правила увеличивают сроки, в течение которых спортсмен может набрать квалификационные баллы, от трех до четырех триместров и устанавливают, что спортсмены будут исключаться из списка квалификационных баллов IBU после пяти триместров. Так получилось и в случае с Поварницыным. Требуемые квалификационные критерии могут быть выполнены в соответствии со статьей 1.5.3.3 Специальных правил мероприятий и соревнований COVID-19, следующим квалификационным мероприятием является Кубок IBU в Идре", - пояснили в IBU.

Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU стартуют в шведских Эстерсунде и Идре 27 и 25 ноября соответственно. В состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира были включены Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.

Поварницыну 27 лет, в его активе серебряная медаль в спринтерской гонке на летнем чемпионате мира 2019 года.