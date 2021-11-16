Йоханнес и Тарьей Бё вошли в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира по биатлону

ТАСС, 16 ноября. Олимпийские чемпионы по биатлону братья Йоханнес и Тарьей Бё включены в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской ассоциации биатлона.
Помимо них в состав мужской сборной вошли Стурла Легрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Филип Андерсен, Йоханнес Дале и Сиверт Баккен. В женскую команду Норвегии попали Тириль Экхофф, Марте Рёйселанн, Ида Лиен, Ингрид Тандревольд, Каролин Кноттен и Эмили Калкенберг.
Йоханнес Бё и Экхофф являются действующими обладателями Кубка мира.
Первый этап Кубка мира в Эстерсунде пройдет 27-28 ноября.