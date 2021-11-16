Мичков рассказал о своем отношении к критике в соцсетях

ТАСС, 16 ноября. Нападающий сборной России по хоккею и петербургского СКА Матвей Мичков спокойно относится к критике и похвале в свой адрес в социальных сетях. Комментарий Мичкова приводит газета "Спорт-Экспресс" .

На минувшем Кубке Карьяла 16-летний Мичков дебютировал в составе сборной России. На турнире форвард сумел побить два рекорда отечественного хоккея. В матче с финнами 11 ноября (0:3) нападающий стал самым молодым игроком, вышедшим на лед в составе национальной команды, побив достижение голкипера Владислава Третьяка. Во встрече со шведами 13 ноября (2:4) Мичков стал самым молодым автором гола за национальную сборную, ранее этот рекорд принадлежал Александру Овечкину.

"Совсем не читать [комментарии] - это сложно, - заявил Мичков. - Я все равно сижу в "Инстаграме", соцсетях, где-то отзывы попадаются, их приходится читать. Но я к ним нормально отношусь, особо не обращаю внимания на то, что пишут, сколько людей - столько и мнений. Моя задача - выходить на лед, показывать, что я умею, и слушать своего тренера".

Мичков является воспитанником ярославского хоккея, в настоящее время он представляет школу СКА, за главную команду петербургского клуба дебютировал в КХЛ 2 сентября в матче с "Северсталью" (3:2). Мичков является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, он был признан самым ценным игроком турнира. Позднее Мичков стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.