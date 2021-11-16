Горшков не исключил, что российский этап Гран-при по фигурному катанию вернется в Москву

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков не исключил, что российский этап Гран-при может в будущем снова проводиться в Москве. Об этом Горшков рассказал на пресс-конференции.

Российский этап Гран-при пройдет с 26 по 28 ноября в Сочи. Ранее он проводился в Москве.

"Идеи оставить наш этап Гран-при в Сочи не было. Что касается последующих лет, не исключено, что Гран-при вернется в Москву. Этот вопрос пока еще не обсуждался и не рассматривался", - сказал Горшков.