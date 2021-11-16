Коган: этап Гран-при по фигурному катанию в Сочи пройдет без формата "пузыря"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи будет организован без формата "пузыря". Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"Что касается безопасности спортсменов и зрителей, будут выполнены все требования Роспотребнадзора, будут ограничены все приезжающие спортсмены и команды, все едут вакцинированные, все меры соблюдены и у нас не будет никаких проблем с доступом на арену. Кроме этого, часть этапов Гран-при - в Канаде, Японии и во Франции - проводились и проводятся в так называемом "пузыре". "Пузырь" - дело относительное, и когда те, кто включен в оргкомитет, ежедневно входят [в него] и выходят из него, этот "пузырь" становится относительным. У нас не будет никакого "пузыря", поэтому, хотя все спорстмены, тренеры и судьи будут жить компактно в шаговой доступности от дворца спорта, надеемся, все уберегутся от ковида", - отметил Коган.

"Билеты продаются, но они все равно будут ограничены максимальным числом - 30%. Но билеты все равно еще есть", - добавил генеральный директор ФФККР.

Этап Гран-при в Сочи станет последним перед финальным этапом, который пройдет с 9 по 12 декабря в японской Осаке.