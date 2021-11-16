Шунин подписал новый контракт с футбольным клубом "Динамо"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин подписал новый контракт со столичным клубом. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Действующий контракт Шунина с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2022 года. Голкипер продлил контракт с клубом на два года.

Шунин является воспитанником "Динамо" и капитаном команды. В составе столичного клуба он дебютировал в 2007 году и провел за бело-голубых 305 матчей в различных турнирах. Шунин является бронзовым призером чемпионата России 2008 года. За сборную России вратарь сыграл 13 встреч и был участником чемпионата Европы 2021 года.

В текущем сезоне "Динамо" после 14 туров набрало 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче бело-голубые 21 ноября примут тульский "Арсенал".