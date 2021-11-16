Футболист "Спартака" Зобнин пропустит около трех недель из-за травмы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин получил мышечное повреждение в матче 10-го тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против хорватов. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

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Сборная России в воскресенье в Сплите потерпела поражение со счетом 0:1 от команды Хорватии. Зобнин вышел на поле на 56-й минуте.

Сообщается, что на восстановление футболисту понадобится около трех недель.

Зобнину 27 лет, в текущем сезоне он провел за "Спартак" 16 матчей в различных турнирах и забил два мяча. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 19 очков в 14 матчах.

Сборная России заняла второе место в отборочной группе H и примет участие в плей-офф за право сыграть на мировом первенстве в Катаре.