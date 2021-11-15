"Самое обидное поражение". Автогол лишил сборную России прямой путевки на чемпионат мира

СПЛИТ /Хорватия/, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу на выезде уступила команде Хорватии со счетом 0:1 в матче заключительного тура отборочного этапа на чемпионат мира 2022 года. Победу вице-чемпионам мира принес автогол защитника российской сборной Федора Кудряшова. Сборная России перед последним, 10-м туром лидировала в группе, набрав 22 очка, в активе хорватов было 20 очков. Для выхода в финальную стадию чемпионата мира в Катаре напрямую команде Валерия Карпина было необходимо не проиграть в Сплите. Несмотря на то что добиться этой цели не удалось, национальная команда по-прежнему может попасть на мировое первенство. Заняв второе место, россияне войдут в число 12 европейских команд, которые в марте 2022 года будут бороться за три путевки на чемпионат мира.

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Для попадания на турнир в Катаре сборной России будет необходимо обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Участие в раунде плей-офф помимо российской сборной уже обеспечили себе команды Австрии, Уэльса, Чехии и Шотландии. Сборная России окажется сеяной в первом раунде плей-офф и проведет полуфинальный матч дома. В этой игре из-за дисквалификации не смогут принять участие полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Смолов. Оба игрока получили желтые карточки в матче с хорватами, которые стали для них вторыми в нынешнем отборочном цикле. Сборная России начинала отбор на чемпионат мира под руководством Станислава Черчесова. При нем команда обыграла словенцев (2:1) и мальтийцев (3:1), а также проиграла словакам (1:2). После чемпионата Европы, на котором сборная России заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф, Черчесова сменил Карпин. При нем россияне до воскресного матча сыграли вничью с хорватами (0:0), а также одержали пять побед подряд - над сборными Мальты (2:0), Словакии (1:0), Словении (2:1) и Кипра (2:0, 6:0). В других матчах заключительного тура группы Н сборная Словакии со счетом 6:0 разгромила команду Мальты, а словенцы на своем поле обыграли киприотов (2:1). В итоге сборная Хорватии с 23 очками заняла первое место. В активе российской команды на одно очко меньше. Позиции с третьей по шестую заняли сборные Словакии (14), Словении (14), Кипра (5) и Мальты (5). Голос российских болельщиков не утонул в Сплите Хорватские болельщики задолго до старта матча начали создавать футбольную атмосферу в городе. С утра они небольшим количеством собрались на набережной Сплита и вскоре начали петь песни и жечь файеры. К 14:30 на улице собралось порядка 10 тыс. человек, которые вместе устроили шествие к стадиону. Российских болельщиков ради их безопасности отправляли в автобусы, на которых везли на арену. Примерно 80 россиян были отправлены из местного бара, который находился недалеко от набережной. Сотрудники правоохранительных органов действовали без применения силы.

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Примерно за полтора часа до начала игры российских болельщиков привезли на стадион, где все обладатели полных сертификатов о вакцинации "Спутником V" могли получить цифровые COVID-сертификаты Евросоюза и пройти на арену. Несмотря на то что стадион был почти полностью заполнен (30 527 человек), российских болельщиков было иногда слышно. Большую часть матча доминировали хорватские фанаты, которые гнали свою команду вперед и освистывали российских футболистов, когда те владели мячом. Перед началом матча местные болельщики поприветствовали бывшего полузащитника сборной Хорватии Ивана Ракитича, который завершил карьеру в национальной команде. Сам матч прошел при сильном дожде, после перерыва газон полностью вымок, и мяч постоянно застревал в лужах. Самое обидное поражение в карьере Главный тренер сборной России Валерий Карпин после поражения от хорватов взял на себя ответственность за результат. "Естественно, полностью моя вина, - сказал он на послематчевой пресс-конференции. - Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше. Нужно работать во всех направлениях, чтобы ребята не боялись". "Мы защищались как команда. Вчера говорили, будь то Хорватия, будь то Россия - будет играть как позволит соперник. Позволили сопернику играть в атаку, надо будет проанализировать и понять, как так произошло. Самое главное - не получилась контригра, не на контратаках, а игра с мячом", - отметил специалист.

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По его словам, для того чтобы обороняться без мяча на протяжении 90 минут, не хватит никаких сил. "Так это и произошло. Какой-то рикошет случайный или нет - что-то может залететь, если 80 минут проводишь в своей штрафной. Так произошло не потому, что Хорватия как-то в сумасшедшем ритме прессинговала", - подчеркнул он. Говоря об эпизоде с автоголом Федора Кудряшова, тренер отметил, что защитник был расстроен после матча. "Поддержали его. Понятно, могло случиться с каждым, любому игроку могло попасть в плечо, в голову", - добавил Карпин. В эфире телеканала "Матч ТВ" специалист отметил, что поражение было заслуженным. "Думаю, это самое обидное поражение в тренерской карьере, но оно же и заслуженное, я расстроен. Естественно, все зависело от нас, но так как оно заслуженное, то менее обидно. Обидно - это когда создаешь 30 моментов и тебе забивают, а когда ни одного момента не создал, боишься игры c мячом, контригры никакой, то в конце концов так и происходит", - отметил главный тренер сборной России. Капитан сборной России в воскресном матче Георгий Джикия после финального свистка назвал поражение от хорватов обидным. "Гол пропустили все вместе, не надо делать акцент на фамилиях, - подчеркнул защитник, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций. - Это наша общая вина, нам всем непросто. Мы все вместе проиграли этот матч". Дюков назвал достойным результат сборной Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в разговоре с ТАСС после матча также признал, что сборная Хорватии одержала заслуженную победу. "Хорваты имели преимущество, создавали моменты, у нас не было контригры, - сказал он. - В целом по матчу, наверное, они заслужили победу. Если бы матч закончился со счетом 0:0, мы бы, наверное, тоже заслужили бы, если иметь в виду самоотдачу. Мы достаточно организованно защищались". "В конкретном моменте не хватило концентрации. Но перед этим моментом Федор [Кудряшов] получил повреждение - наверное, это и повлияло на то, что произошел неудачный рикошет", - добавил президент РФС, комментируя эпизод с пропущенным россиянами мячом.

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Контракт с Валерием Карпиным был подписан в конце июля, он был рассчитан до конца отборочного цикла с опцией продления в случае выхода в стыковые матчи. "Валерий Георгиевич продолжит работу и будет готовить команду к мартовским играм. Не хотел бы подводить итоги отборочного турнира", - отметил президент РФС, не став глобально разбирать игру сборной России против хорватов по горячим следам и подчеркнув, что делать это нужно не на эмоциях. "У нас была непростая группа, от хорватов мы отстали на одно очко. До Катара нам не хватило 10 минут, поэтому считаю, что сборная показала достойный результат. Хотя, конечно, обидно, когда ты так близок к получению прямой путевки и такой рикошет определяет твою судьбу. Но это футбол", - заключил Дюков. После игры исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что сборная России заслуживала выход на чемпионат мира напрямую. "Мне кажется, играли прекрасно, могли сыграть вничью, дальше будем решать задачу, - сказал Хачатурянц журналистам. - Мне кажется, что достойно сыграли, ни у кого не может язык повернуться критиковать Кудряшова. Играли достойно до 81-й минуты, заслуживали прямого выхода, значит, он случится позже. На мой взгляд, сборная Хорватии не наиграла на победу. С такой командой и Карпиным сможем выйти на чемпионат мира". Далич благодарит игроков и удачу Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подчеркнул, что его команда доминировала на поле весь матч. "Хочу поздравить всех моих футболистов - не только тех, кто играл сегодня, а кто играл во всем отборочном цикле, - сказал Далич на пресс-конференции. - Хочу также поблагодарить тренерский штаб, Хорватский футбольный союз и болельщиков, без которых было бы тяжело. Можно сказать, что хорваты доминировали в течение всего матча, было много хорошей игры. Самое важное, что не стали нервничать, не потеряли уверенность". "Мы видели, что главный тренер сборной России старался выстроить более агрессивную игру, используя Зелимхана Бакаева и Алексея Ионова, но мы хорошо ответили на прессинг. Мы долго не могли забить гол, большой проблемой для нас стал залитый дождем газон. Но мы достойно играли, случился автогол, нам повезло, раньше удача была у вас, теперь она перешла к нам", - добавил главный тренер хорватской команды. Игра оставила опустошение Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин назвал невыход команды на чемпионат мира делом случая. "У меня сложилось хорошее впечатление, потому что у нас есть команда, - сказал Семин ТАСС. - Случаи бывают - сегодня чистый случай не позволил нам пройти напрямую на чемпионат мира. Поэтому мы должны поддержать нашу команду в отборочных матчах, сделать для них больше позитива. Игроки были хорошо физически подготовлены, эмоционально они были на самом высоком уровне".

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